Vaccini Umbria, doppio open day over 60 con J&J nelle farmacie

Novità in arrivo per gli over 60 in Umbria nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid. La Regione comunica di aver organizzato in collaborazione con le farmacie – pubbliche e private – due open day per sabato 31 luglio e sabato 7 agosto con Johnson & Johnson.

Umbri e turisti

L’iniziativa è rivolta sia agli umbri che ai turisti: «Prevede che i soggetti interessati – spiegano dall’assessorato regionale alla salute – effettuino la preadesione direttamente in farmacia, in modo da acquisire l’appuntamento per uno dei giorni dedicati, sempre nella medesima farmacia. Tale iniziativa è possibile grazie alla disponibilità dei vaccini Johnson & Johnson che, si ricorda, sono raccomandati per i soggetti di età superiore ai 60 anni».

Green pass

Presso le farmacie aderenti – continua l’assessorato – «è possibile vaccinarsi e richiedere la stampa del Green Pass, non solo nei due open day, ma anche negli altri giorni della settimana. Tale attività è particolarmente importante anche alla luce delle recenti disposizioni governative che prevedono, dal 6 agosto, l’obbligatorietà del Green Pass per accedere a specifiche aree a rischio contagio e per l’ingresso in palestre, cinema, bar e ristoranti al chiuso».