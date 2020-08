Volley a Terni, S.G.B. Colleluna pronta alla C

«Un’occasione unica per crescere e mettersi in luce in un campionato così difficile». Post lockdown e con tutte le difficoltà del caso, a Terni c’è una novità rilevante per il mondo del volley femminile: la San Giovanni Bosco Colleluna ha acquisito il titolo di serie C/f per la stagione 2020-2021. Sarà una formazione molto giovane, composta esclusivamente da ragazze under 17 e 19 guidate dal primo allenatore Massimo Braghiroli; con lui Stefano Montineri in qualità di secondo e il direttore tecnico Giovanni Piergiovanni.

