DIT-Umbriaexperience, il territorio cresce

Pubbliredazionale

Il punto di riferimento per il turismo sul territorio ternano. Questo è il DIT – Distretto Integrato Turistico della provincia di Terni che dopo la ricapitalizzazione – ad opera dei privati – avvenuta il 23 luglio del 2019, ha voluto e saputo rilanciare le proprie attività. L’uscita di scena per motivazioni tecniche dei partner pubblici, con i quali resta una solida collaborazione, ha rappresentato un punto di svolta che i vertici del DIT hanno trasformato nel ‘nuovo corso’, fondato sugli investimenti dei soci privati – il Distretto rappresenta tutti i principali operatori dell’offerta turistica della città – e in grado di guardare al futuro con un rinnovato entusiasmo.

Il contesto

Il turismo oggi è un fenomeno dinamico che spinge gli operatori a progettare nuove politiche di valorizzazione, di conservazione e di promozione delle risorse presenti sul proprio territorio, per fornire risposte concrete al viaggiatore che è alla ricerca di stimoli sempre nuovi. Attraverso la messa a sistema e la diversificazione dell’offerta turistica presente, è possibile rispondere ai rinnovati bisogni/motivazioni dei viaggiatori, rendendo competitivo il territorio. In ragione di tutto ciò si rende necessario predisporre una visione turistica sistemica a livello locale.

Il DIT, cosa fa

Il Distretto Integrato Turistico della provincia di Terni svolge un’attività integrata e di cooperazione tra i vari soggetti economici e non, che operano nel settore, ed è diventato nel tempo un efficace strumento di comunicazione, promozione e commercializzazione turistica finalizzata a significative razionalizzazioni dei costi e miglioramento dei risultati attesi.

L’esperienza conta

Il DIT è uno strumento che può accogliere e ‘sposare’ progetti comuni in grado di interpretare e soddisfare le reali esigenze espresse dal territorio, offrendo un’ampia selezione di sistemazioni alberghiere, extralberghiere e di servizi, nonché assistenza operativa per eventi. Il Consorzio ha infatti maturato negli anni una significativa esperienza nel fornire un particolare servizio (denominato Sae – Servizio accoglienza eventi) ai soggetti che organizzano e gestiscono manifestazioni e congressi. Molteplici sono i canali che utilizza il DIT per promuovere il territorio. Dalle attività di base, come la partecipazione alle borse e fiere turistiche, a quelle più specifiche progettuali.

Promozione ‘multimediale’

Tra i vari progetti, grazie alle professionalità presenti all’interno del Consorzio, per una maggiore incisività sul mercato, il DIT è ricorso all’ideazione, progettazione e realizzazione di video marketing territoriali. Sono stati realizzati dei video promozionali di forte impatto visivo altamente innovativi (come ad esempio il video ‘Vieni con me’) attraverso i quali è possibile trasmettere l’esperienza che il turista potrà sperimentare personalmente venendo a visitare il territorio e che vorrà poi condividere con la sua cerchia di conoscenze.

I servizi offerti e gli strumenti

Il DIT è anche titolare del portale www.umbriaexperience.it, portale turistico di riferimento per il territorio ternano, in costante evoluzione, in grado di rappresentare, diffondere e vendere il ‘prodotto turismo’ nella sua accezione più ampia, contestualizzando le offerte in base ai diversi periodi dell’anno o alle diverse opportunità. Tramite un innovativo sistema di booking on-line, il turista potrà prenotare, in completa autonomia, non solo il soggiorno ma anche una serie di servizi aggiuntivi. In base alla propria esperienza professionale il Consorzio ha sempre creduto in questo territorio e al suo appeal, investendo nell’elaborazione e nella vendita di molteplici prodotti turistici emozionali, fondamentali per posizionarsi sul mercato e commercializzare il territorio.