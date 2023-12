21enne e 19enne condannati a Terni per il furto di undici bottiglie di olio al Lidl

Sei mesi e quattro mesi – pena sospesa – di reclusione: queste le condanne inflitte dal tribunale di Terni – giudice Francesco Maria Vincenzoni – nella giornata di lunedì, rispettivamente ad un 21enne di origini romene e ad una 19enne ternana, per il furto di undici bottiglie di olio d’oliva ai danni del Lidl di via Romagna, avvenuto lo scorso agosto. I due ragazzi, dopo aver nascosto le bottiglie di extravergine – valore di circa 100 euro – in uno zaino, le avevano depositate nel bagagliaio di una Fiat Punto parcheggiata all’esterno, di proprietà di un 49enne romeno poi denunciato a piede libero. Per il 21enne e la 19enne, invece, era scattato l’arresto in flagrante ad opera del Gruppo di Terni della Guardia di finanza, sul posto a seguito della richiesta di intervento del responsabile del supermercato. Nei confronti dei due giovani, difesi dagli avvocati Tommaso Filidei (il 21enne) e Francesco Mattiangeli (la 19enne), l’accusa ha chiesto rispettivamente due anni e un anno di reclusione.

