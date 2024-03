«8.561 pazienti presi in carico, 3.208 interventi in 2 mesi. Molti di alta specialità e urgenti»

dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni

Grazie alla recente attivazione della convenzione con l’ospedale di Narni, che sarà progressivamente implementata, la direzione dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ ritiene necessario illustrare sinteticamente l’attività che ogni giorno viene effettuata nell’ospedale di Terni. In particolare nei primi due mesi del 2024, nel pronto soccorso del ‘Santa Maria’, quale azienda ospedaliera sede di DEA di II livello e centro Hub per il territorio del sud dell’Umbria, sono stati presi in carico 8.561 pazienti (registrando di media più di 140 accessi al giorno): di questi, 316 con codice rosso. Negli stessi sessanta giorni sono state effettuate 3.028 procedure interventistiche (più di 50 al giorno di media) di cui 358 in favore di pazienti trasportati in sala operatoria in emergenza-urgenza, 215 con diagnosi di patologia neoplastica sottoposti ad intervento chirurgico, 147 pazienti con diagnosi di frattura.

Per quanto riguarda le principali patologie tempo-dipendenti, solo nel periodo gennaio-febbraio 2024, 21 pazienti con diagnosi di ictus cerebrale sono stati sottoposti a trattamenti di rivascolarizzazione endovascolare e fibrinolitica. Sono stati trattati 85 pazienti con diagnosi di infarto miocardico acuto, di cui 25 in emergenza-urgenza presi in carico e trattati con angioplastica coronarica; inoltre, nell’ambito della cura di pazienti con patologia cardiologica complessa, sono state effettuate 10 procedure interventistiche cardiologiche di alta specialità. Sempre in ambito cardiologico, nei primi due mesi del 2024 l’ospedale di Terni ha trattato 112 pazienti con aritmia cardiaca: di questi, 31 con quadro clinico molto complesso sono stati sottoposti a trattamenti di ablazione in elezione e in emergenza-urgenza. I restanti 81 con anomalie del ritmo cardiaco, sono stati sottoposti a procedure di elettrostimolazione con impianto di pacemaker e defibrillatori, utilizzando tecniche e dispositivi avanzati. Sono stati trattati 121 pazienti con patologia vascolare di cui 48 sottoposti ad interventi chirurgici complessi (aneurismi, stenosi carotidee etc.) e 55 a procedure di radiologia vascolare interventistica; nello stesso periodo sono stati trattati chirurgicamente 49 pazienti con patologie cerebrali, oltre a 118 pazienti con patologia della colonna di cui 20 trattati con procedure di neuroradiologia interventistica.

A integrazione di questi dati, per rendere ancora più evidente la capacità dell’ospedale di Terni di trattare casi complessi di alta specialità anche in emergenza-urgenza, provenienti anche da fuori regione, si ritiene utile condividere i più significativi casi clinici prendendo in considerazione solo i primi cinque giorni di marzo:

intervento cardiochirurgico in emergenza in favore di un paziente abruzzese di circa 55 anni, trasportato a Terni attraverso la rete dell’emergenza interregionale, affetto da cardiopatia congenita e sottoposto ad intervento di sostituzione di tutta l’aorta ascendente;

intervento neurochirurgico in emergenza in favore di un paziente di circa 50 anni con diagnosi di emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, sottoposto ad intervento di craniotomia;

intervento neurochirurgico in urgenza in favore di un paziente di circa 70 anni, trasferito da un ospedale della Usl 2 con diagnosi di vasto ematoma cerebrale;

intervento chirurgico in emergenza in favore di un paziente di circa 55 anni coinvolto in un incidente stradale con fratture multiple della mano e grave esposizione dei tessuti, sottoposto ad intervento ricostruttivo;

procedura interventistica in emergenza in favore di un paziente di circa 65 anni, proveniente da un ospedale della Usl 2 con diagnosi di ictus massivo, sottoposto ad intervento di rivascolarizzazione della carotide;

procedura chirurgica vascolare in urgenza in favore di un paziente di circa 80 anni con diagnosi di stenosi carotidea sintomatica;

intervento neurochirurgico in urgenza in favore di un paziente di circa 90 anni, trasferito da un ospedale della Usl 1 con diagnosi di ematoma cerebrale;

intervento chirurgico in urgenza in favore di un paziente di circa 50 anni con diagnosi di carcinoma faringoesofageo e rottura dell’esofago;

intervento chirurgico in urgenza in favore di un paziente di circa 70 anni con diagnosi di epistassi incoercibile e grave anemizzazione;

procedura interventistica in urgenza in favore di un paziente laziale di circa 80 anni con diagnosi di sepsi e colangiocarcinoma, sottoposto a trattamento ‘combinato’ (ecoendoscopico ed endoscopico) per trattare l’infezione ed evitare danni dovuti all’ostruzione dei dotti epatici;

procedura interventistica in urgenza in favore di un paziente di circa 80 anni con diagnosi di ictus ischemico con ripristino completo del flusso cerebrale;

procedura interventistica vascolare in urgenza in favore di un paziente di circa 75 anni con diagnosi di occlusione di bypass arterioso;

procedura interventistica in urgenza in favore di un paziente di circa 65 anni con calcolosi e lacerazione renale, sottoposto ad intervento di posizionamento di nefrostomia percutanea;

procedura interventistica in urgenza in favore di un paziente di circa 70 anni con diagnosi di aneurisma dell’arco aortico e sottoposto ad intervento di endoprotesi, intervento eseguibile in meno di 20 centri accreditati e autorizzati in tutta Italia;

procedura interventistica in urgenza in favore di un paziente toscano di circa 80 anni con diagnosi di adenocarcinoma del pancreas, sottoposto a trattamento ecoendoscopico per ripristinare il transito intestinale;

procedura interventistica in urgenza in favore di un paziente laziale di circa 60 anni con diagnosi di ascessi epatici post intervento chirurgico, sottoposto a trattamento endoscopico con posizionamento di stent per prevenire danni infettivi e ischemici del fegato.

Anche a seguito della elevata attrattività extraregionale, l’ospedale di Terni da anni ‘soffre’, come la maggior parte dei principali ospedali italiani sedi di DEA di II livello, di situazioni di sovraffollamento che determinano innegabili disagi in termini di accoglienza per i pazienti in pronto soccorso e nei reparti. In questo contesto non viene mai meno l’adeguata cura del paziente. La direzione aziendale negli ultimi mesi, di concerto con la Usl Umbria 2 e con la direzione regionale, sta rafforzando il necessario supporto dei servizi e delle strutture territoriali in favore dell’azienda ospedaliera al fine di ridurre l’accesso inappropriato al pronto soccorso e facilitare la presa in carico territoriale dei pazienti al momento della dimissione ospedaliera. È fondamentale considerare l’opportunità di rivolgersi alla struttura più adeguata, a seconda del livello di gravità e di urgenza che ciascuna condizione comporta, rivolgendosi anche al medico di medicina generale o ai distretti o alle strutture sanitarie di primo livello. La direzione aziendale, in considerazione di quanto sopra illustrato, ha ritenuto indispensabile ribadire pubblicamente l’elevata qualità dell’assistenza fornita dai professionisti dell’azienda ospedaliera di Terni e il valore del nostro ospedale, a tutela della salute dei cittadini.