Terni, tariffe Taric 2024: variazione in extremis. Colpa di un algoritmo

Poteva essere tranquilla una discussione sull’approvazione delle tariffe Taric? Chiaro che no ed infatti lunedì mattina – in origine si doveva iniziare alle 8.15, il confronto scatterà mezz’ora dopo – in III commissione nemmeno si è giunti alla votazione dei due atti all’ordine del giorno. Motivo? Un cambiamento in extremis di alcuni dati per un errore di sistema sui conferimenti minimi dell’indifferenziato. Protagonisti a palazzo Spada l’amministratrice delegata di Asm Tiziana Buonfiglio e il direttore generale di Auri Giuseppe Rossi, chiamati a gestire una situazione non proprio quieta.

L’INCREMENTO DELLE TARIFFE A TERNI NEL 2024: LA RIPARTIZIONE

Famiglie e utenze

Cosa è successo? C’è stata un’immediata riunione mattutina che ha fatto slittare l’avvio della III commissione alle 8.45. Del tema ce ne siamo occupati a più riprese negli ultimi giorni – i dettagli con le tariffe sono nei link sopra – e il dato base è il Pef 2024 con un +2,39%. Da qui si è sviluppato il dibattito a partire dalle parole dell’assessore Michela Bordoni: «Abbiamo lavorato con Asm e Auri per capire l’impatto in aumento su Terni e gli utenti. Due aspetti: il non caricare sulle famiglie per farle rimanere invariate e l’incremento della quota variabile sulle non domestiche. L’obiettivo è di poter essere virtuosi insieme ad Asm, c’è collaborazione sulla verifica dei costi. Inoltre ci muoviamo sull’evasione per non far ricadere il peso su coloro che invece pagano. Ci rendiamo conto – ha concluso – che in tutta Italia l’argomento è ostico. I Comuni hanno avuto aumenti sproporzionati». Molto tecnico l’intervento di Rossi che, tecnicamente, ha provato a spiegare ai consiglieri come funziona il metodo tariffario ed i vari step propedeutici per arrivare al Pef: «Il problema di quest’anno è il valore dell’incidenza dell’Istat, l’indicizzazione automatica dei costi è al 14,7%». In generale il dirigente Auri ha puntualizzato che «tutti hanno sottostimato i costi, in alcune aree dell’Umbria anche del 15-20%. Il riequilibrio è necessario nel corso del tempo e questo è un sistema che mette a nudo i costi reali del servizio». Per il sub ambito 4 la questione originaria è chiara: «La base d’asta per la gara fu troppo bassa». In aula anche il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni, il collega dell’ufficio unico delle entrate comunali Claudio Carbone e la responsabile unica del procedimento, la dottoressa Giulia Scosta.

«Come si diminuisce?». L’enigma

Interessanti alcuni spunti di Rossi: «I sindaci ci chiedono come facciamo a diminuire le tariffe? I divorzi – l’esempio pratico – aumentano perché ci sono più matrimoni. La causa principale sono gli aumenti dei costi, l’unico modo è diminuire quelli. Ma la spesa per il personale vale il 60%, voi capita cosa significherebbe abbattere questa voce? Facciamo i subappalti? Lavoriamo al ribasso sulle retribuzioni? Non so se gli amici della Uil piacerebbe questa cosa», l’input lanciato. Come a dire che non se ne esce granché: «Cosa andiamo a diminuire altrimenti? Il meccanismo Auri cerca di ottemperare le esigenze dei gestori e il dover tenere basse le tariffe. E non c’è correlazione tra Pef e tariffe, quest’ultime possono essere articolate anche con il recupero dell’evasione e ulteriori questioni». Poi ci ha pensato la Buonfiglio ad entrare in azione, per l’occasione accompagnata dal tecnico Asm Fabio Paoletti.

La pazienza e l’algoritmo flop

La numero uno di Asm ha dato il là al discorso con una battuta: «Io sono il paziente cui viene misurata la temperatura corporea», in riferimento alla discreta pressione cui viene sottoposta sul tema. «Il Comune di Terni propone in sostanza un incremento sul Pef del 2,39%, inferiore al tasso di inflazione. Il gestore è top per la raccolta differenziata e siamo quasi all’80% di raccolta: la tariffa è la più bassa dell’Umbria ed i costi esposti nel Pef sono esattamente quelli sostenuti per la parte di gestione. La distribuzione di quel +2,39% tra le trenta categorie è frutto di una scelta non totalmente discrezionale. L’input del Comune è di mitigare il più possibile sulle utenze domestiche, il contenimento tariffario è possibile anche grazie al recupero dagli evasori parziali o totali per circa 700 mila euro». Bene, si arriva alla novità delle ultime ore: «Il ritardo di stamattina è colpa nostra perché c’è stato un ulteriore controllo anche a fronte di sollecitazioni dell’assessore per contenere i conguagli per la quota variabile. Un algoritmo non ha funzionato ed il numero dei conferimenti minimi riconosciuti e già pagati sono risultati sovrastimati del 3%. Ora l’errore è corretto, il numero dei conferimenti è diminuito e così scende anche la quota». In soldoni? Il costo totale del piano 2024 scende da 24 milioni e 18 mila euro a 23 milioni 638 mila euro. Con tanto di emendamento presentato dai consiglieri di AP e lunga sospensione per venirne a capo. Intanto in aula acque agitate.

La contesa politica

Si riprende e gli animi sono tutt’altro che calmi – c’è pure un bisticcio a distanza tra la Bordoni e il consigliere Francesco Filipponi -, si va per le lunghe: «Non è consueto che un gruppo politico vada ad emendare tecnicamente una delibera», le parole del capogruppo PD. «Ci è stata comunicata una variazione di documenti, prendiamo atto e chiediamo che si valuti», la risposta del capogruppo AP Guido Verdecchia. Chi va al punto è Valdimiro Orsini (TMS): «Grazie a Rossi per la delucidazione, ha riconosciuto che se il Pef sale solo del 2,39% è merito del lavoro degli anni precedenti. Ma il numero degli svuotamenti minimi per l’indifferenziato scende per tutti, prima era 24 per un nucleo con una persona e ora è 18. Ora c’è la nuova proposta di emendamento che fa diminuire ulteriormente questa cifra. I cittadini devono saperlo perché allo stesso tempo tutto ciò non porta ad una diminuzione della parte fissa della tariffa. Non va bene». In tutto ciò alle 10 c’è il consiglio comunale, nessuno chiede di votare per l’allungamento della seduta ed il risultato è che si vota solo l’emendamento AP, ma non i due atti (tariffe Taric e adeguamento del regolamento comunale sullo stesso tema). Si va avanti per altri dieci minuti perché Verdecchia chiede ulteriori delucidazioni alla Buonfiglio: «Si tratta di una mera correzione di errore materiale. Nei documenti che avevate il nucleo con una persona aveva 18 conferimenti minimi, ora sono 17,4. Solo questione di algoritmo. Non cambia il servizio, gli operatori ritirano. La riduzione? Coerente con il regolamento e con le richieste fatte dagli utenti, sono educati alla raccolta differenziata». E di conseguenza si abbatte la quota base, mentre quella aggiuntiva va a carico degli utenti che superano il numero dei conferimenti minimi (2 euro ciascuno). Nel contempo arrivano tutti gli altri consiglieri, il sindaco Stefano Bandecchi e il vice Riccardo Corridore. C’è chi è perplesso per la mancata votazione sugli atti. Poi spazio alla bagarre sulla mozione di sfiducia delle opposizioni per la presidente dell’assise Sara Francescangeli.