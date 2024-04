‘Arsenale’ di armi bianche fuori dal locale: denunciati in 3

Quattro coltelli a serramanico, un grosso coltello da cucina, un tirapugni e tre tondini in ferro con l’impugnatura: sono le numerose armi sequestrate dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Città di Castello a tre giovani, due dei quali minorenni, fermati davanti a un locale notturno tifernate. I tre, due 16enni e un 24enne, sono stati denunciati dai militari per detenzione di armi bianche e oggetti atti a offendere. Secondo quanto riferito dall’Arma, i ragazzi erano in compagnia di altri giovani notati in atteggiamento sospetto e, alla vista dei militari, hanno cercato di allontanarsi velocemente, disfacendosi di alcuni oggetti. Dopo aver fermato e identificato i tre, tutti già conosciuti alle forze dell’ordine, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato il materiale, individuando appunto le armi. Dopo la denuncia i due minori sono stati affidati alle rispettive famiglie.

