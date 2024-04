Primo maggio con l’ombrello in Umbria: tornano pioggia e calo termico

Il lungo ponte tra 25 aprile e 1° maggio si appresta a chiudersi come era cominciato, con l’ombrello e il piumino a portata di mano. Dopo una domenica in cui cielo e temperature sono tornate sui livelli praticamente estivi, da martedì un nuovo peggioramento è infatti atteso sull’Umbria, con precipitazioni anche «importanti» e un «sensibile» calo termico. A fare il punto della situazione, sui social, è Michele Cavallucci di Perugia Meteo.

Le previsioni

Lunedì il cielo è tornato a coprirsi a causa di correnti che provengono dall’Africa, alle quali sono associati «corpi nuvolosi che possono dar luogo a locali precipitazioni miste a sabbia». «Queste correnti anticipano un peggioramento del tempo – spiega Cavallucci – che vedrà da martedì i primi fenomeni di instabilità pomeridiana, ma che poi mostrerà il suo lato piovoso a partire dalla giornata del 1° maggio con un calo termico sensibile, dopo l’ulteriore aumento nei valori massimi di lunedì, che sarà la giornata più calda di tutta la settimana». Martedì, infiltrazioni di aria umida atlantica, potrebbero portare fenomeni di instabilità dal pomeriggio con la possibilità anche di temporali. «Poi, nella giornata di mercoledì il tempo sarà più instabile per il passaggio di una perturbazione alimentata da aria più fredda atlantica, che porterà precipitazioni sparse anche nella giornata di giovedì. Le mappe delle precipitazioni, da prendere con le molle e in modo puramente indicativo, ci mostrano – conclude Cavallucci – dei quantitativi importanti per la nostra regione».