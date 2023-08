A Ferentillo torna ‘Le Rocche Raccontano’ con la notte bianca e i quadri viventi

Nel mese di agosto nel paese di Ferentillo saranno protagonisti la cultura, il cibo e dell’allegria. Il 17 si dà inizio alla manifestazione ‘Le Rocche Raccontano 2023’, che nella serata di apertura vedrà sfilare il corteo storico lungo la via principale del paese accompagnato dagli sbandieratori di Todi. A seguire la ‘Notte bianca di Ferentillo’ il 19 agosto: dal tramonto all’alba il paese si tingerà di bianco con 4 zone con musica dal vivo, street food, punti ristoro, mostre di pittura e collezione giocattoli antichi e mercatino dell’artigianato. Ospiti della serata tantissimi gruppi musicali per ogni genere: angolo swing con le Signorine Buonasera, angolo rock con i Prisoners of Dreams, spazio latino americano con Salsacadabra ASD, Marco Rea, Pietrosauro e i Bulli &Pupe Band per ballare liscio. Dal 24 al 27 agosto i 13 quadri viventi accompagneranno le calde serate estive: 500 costumanti aiuteranno il pubblico a ripercorrere la storia del territorio di Ferentillo, dai Naharki, ai Templari; dalle streghe bruciate sui roghi ai briganti; dall’epidemia di peste sconfitta dal miracolo di San Sebastiano, al Tram che collegò finalmente il piccolo comune agli altri della Valnerina.

