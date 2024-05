Terni, la ‘Casa delle farfalle’ riapre le porte: visita immersiva tra 150 esemplari

Riapertura in arrivo per una delle ultime novità riguardanti la cascata delle Marmore. Da sabato 18 maggio riapre la ‘Casa delle farfalle’ al prezzo di ingresso di 3,50 euro: biglietti acquistabili online e previsione di riduzioni legate a convenzioni. Orario di visita dalle 10 alle 18 con possibilità di prendere i ticket anche nella biglietteria in loco. «La serra – ricorda il Comune – situata nel parco della Cascata, alle spalle del centro di educazione ambientale, si trasformerà dunque, fino al 20 ottobre, in un sito tropicale, nel quale sarà possibile, attraverso una visita immersiva, passeggiare tra almeno 150 esemplari di farfalle tra le più belle, grandi e colorate al mondo. Sarà possibile ammirare anche la loro schiusa all’interno di una apposita nursery. Si tratta della prima casa delle farfalle del Centro Italia a carattere permanente: a seguito dell’iter ministeriale, la lepidoptera di Terni ha ottenuto specifica licenza che ne consente l’apertura al pubblico. «Quest’anno – spiega il curatore Antonio Festa – abbiamo preferito circoscrivere alla stagione estiva l’apertura poichè non avevamo certezze che il decreto interdirettoriale dei Ministeri sarebbe arrivato già per l’inizio della primavera, ma dal 2025 la Casa delle Farfalle sarà visitabile fin da marzo, e così potremo accogliere anche tutte le numerosissime scolaresche che visitano la Cascata. Elaboreremo una specifica offerta didattica, che andremo a sottoporre a tutte le scuole di ogni ordine e grado fin dall’inizio del nuovo anno scolastico».

