A settembre c’è ‘Terni Comics’: la location sarà il CLT

Si terrà a Terni il 2 e 3 settembre 2023, presso gli spazi del Circolo Lavoratori Terni in via Muratori, la prima edizione di ‘Terni Comics’. Un festival pop cross-mediale, nato dall’unione delle associazioni ‘Nel Grimorio’ e ‘Geekout’, interamente dedicato ai fumetti, ai videogiochi, al cinema e serie tv, ai giochi da tavolo e di ruolo, alla musica e al cosplay. «Una ‘missione culturale’ – la definiscono gli organizzatori – con l’intento di portare la letteratura illustrata e l’intrattenimento dell’intero universo multimediale a Terni e in Umbria. Un evento multidisciplinare che offrirà uno spazio di condivisione e confronto con ospiti speciali, autori, creator, doppiatori e influencer del mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale». Nei due giorni saranno presenti stand di vendita di prodotti del settore come fumetti, gadgets, giochi da tavolo, giochi di ruolo e molto altro. All’interno della fiera saranno presenti inoltre stand gastronomici dislocati nelle diverse aree. Nei prossimi mesi seguenti sarà disponibile il cronoprogramma degli eventi che si susseguiranno nelle due giornate e i nomi degli ospiti che parteciperanno alla fiera, consultabili sia nei social dell’evento che nel sito web dedicato (quest’ultimo, al momento, in fase di costruzione).

