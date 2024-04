Terni, commercio: tra corso Tacito e corso Vecchio diversi stop

di S.F.

Affari che non vanno? Problematiche di natura burocratica/tecnica? Mera decisione di trasferirsi in altre zone? Oppure, magari, altre ragioni. I motivi sono diversi, fatto sta che negli ultimi giorni allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Terni sono state depositate diverse istanze di cessazioni per esercizi commerciali in corso Tacito e corso Vecchio.

Stop

In corso Tacito sono tre le cessazioni apparse sul portale comunale ad aprile, le più recenti delle quali riguardano il civico 97 (chiuso da tempo causa un trasferimento) e il civico 82, vale a dire la cioccolateria romana Collefiorito. Aveva aperto lo scorso dicembre ed il contratto temporaneo è scaduto a marzo. Da quanto appreso tuttavia non dipende dai ‘cattivi’ affari. Vedremo se a stretto giro qualcuno investirà in questi spazi. In partenza anche Preite (c’è l’avviso esterno in vista per il prossimo trasferimento in via Silvestri). In corso Vecchio invece il 23 aprile è stato depositato lo stop per i civici 32/34, un negozio di abbigliamento. In generale continuano ad essere molti i locali vuoti e con cartelli vendesi/affittasi: i temi restano gli stessi, vale a dire gli affitti (c’è tuttavia chi fa notare come tendenzialmente siano molto scesi negli anni scorsi) e l’Imu.

Le aperture

Le recenti aperture formalizzate? Un’attività non alimentare in via Fratelli Rosselli 15, un’agenzia d’affari in via Raggio Vecchio 10, un esercizio di vicinato del settore non alimentare in via Libertini 17-19, il ristorante ‘La Piazzetta’ in via Cavour ai civici 7, 9 e 11 (cambio di gestione), un locale (non alimentare) in via del Rivo 214, un parrucchiere/acconciatore in largo Passavanti 4, una media struttura in via Bartocci e un centro fisico-medico in via Narni.