A Terni Fabrizio Bosso con l’Orchestra sinfonica abruzzese

Si intitola ‘Pure imagination’ ed è un viaggio attraverso epoche e stili musicali quello che si terrà domenica 6 dicembre (ore 21) al teatro Secci di Terni con Fabrizio Bosso, nella duplice veste di compositore e interprete, e l’Orchestra sinfonica abruzzese diretta da Roberto Molinelli (che firma anche gli arrangiamenti), nell’ambito della 47esima stagione di concerti dell’associazione Filarmonica umbra.

Tanti stili diversi, dal jazz classico allo swing, al crossover

In programma composizioni originali di Bosso, come ‘Rumba for Kampei’ e ‘African friends’, insieme a famosi standard jazz tra cui ‘The shadow of your smile’, di estrazione cinematografica, e l’omaggio al Gipsy Jazz di Django Reinhardt con ‘Minor swing’. Non mancherà un tributo al maestro per eccellenza della musica per cinema, Ennio Morricone, con ‘Nuovo Cinema Paradiso’ in un’inedita e lirica versione per tromba e orchestra. «In questo concerto ascolteremo tanti stili diversi, dal jazz classico allo swing, al crossover, che partendo dalla classica arrivano al jazz – spiega Roberto Molinelli, responsabile dei progetti speciali per l’Istituzione sinfonica abruzzese – cercheremo di sfruttare al massimo la presenza di Fabrizio Bosso, fra i più famosi trombettisti a livello internazionale, che dialogherà con l’orchestra dell’Isa, alla quale ho ritagliato una veste da protagonista, sempre versatile e aperta alle sperimentazioni. Sono sicuro che questa sarà una produzione davvero speciale». I biglietti sono disponibili su vivaticket.com e presso la biglietteria del Caos del teatro Secci (342.6241721): intero 12 euro, ridotto over 65 10, ridotto studenti e soci associazione Filarmonica umbra 5 euro.

Finale della prima parte di stagione

Gran finale della prima parte di stagione, giovedì 16 e venerdì 17 dicembre con il doppio concerto chopiniano di Leonora Armellini e Alexander Gadjiev, rispettivamente quinto e secondo premio all’ultimo concorso Chopin di Varsavia. La manifestazione si avvale del sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Umbria, fondazione Carit e Comune di Terni.