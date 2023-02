A Terni un concerto ‘Sulle note dell’amore’

Proseguono, a Terni, le iniziative organizzate in onore del patrono degli innamorati e della città: ‘Sulle note dell’amore’ è il titolo del concerto in programma sabato 25 febbraio alle ore 18.30 presso la basilica di San Valentino, evento che vedrà protagonisti due giovani talenti. Si tratta della maestra Eleonora Conti, al pianoforte, e del basso-baritono Nicolò Lauteri. Il 20enne nei giorni scorsi si è già distinto sul palcoscenico televisivo, esibendo le sue qualità canore nella trasmissione di Rai2 ‘… E viva il video box’. «Un grazie speciale – commenta in occasione del concerto di sabato – alla basilica di San Valentinoe all’associazione culturale Valentiniana per averci invitato».

