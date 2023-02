La volontaria Silvia ed il suo luogo felice: ‘La casa dei gatti’ tra recuperi e coccole

di S.F.

Venerdì 17 febbraio c’è stata una ricorrenza molto sentita dagli appassionati dei felini, la Festa del gatto. Di certo chi ha avuto modo di trascorrere tempo con i mici c’è una volontaria che, ormai da sette anni, si occupa con amore e pazienza dei gatti randagi di Acquasparta: si chiama Silvia Dal Bosco ed è a capo dell’associazione – il rifugio porta lo stesso nome – ‘La casa dei gatti’.

L’INIZIATIVA PER I ‘GATTI IN VETRINA’ A TERNI

Il recupero ed il luogo felice



Una realtà che ricalca ciò che avviene per l’associazione ‘Gatti in vetrina’ in via San Tommaso a Terni. Anche ad Acquasparta c’è un rifugio con tutti i confort del caso per i felini: lettini, tiragraffi, percorsi a parete, terrazzi ‘e altro ancora. «Chi ospitiamo? Gatti recuperati – spiega Silvia – in situazioni difficili, abbandonati, rinunce di proprietà e in particolar modo i disabili e i più fragili. La Casa dei Gatti’ è il mio luogo felice ed è il luogo felice di chi una famiglia l’ha persa o non l’ha mai avuta. Sono la mamma di tutti loro. Io ed alcune volontarie che ogni giorno svolgono un grande lavoro per garantire un ambiente estremamente pulito e sereno ai nostri mici».

L’invito

Un contesto non semplice da gestire considerando il numero di gatti presenti: «Chi non ha ancora – l’invito – avuto l’occasione di conoscerci può venire a trovarci per per passare un pomeriggio spensierato e rigenerante all’insegna delle coccole ai nostri amici a quattro zampe». Una struttura tutta a misura di felino anche ad Acquasparta.