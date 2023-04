Acquasparta: rispetto, legalità e pace. Se ne parla a palazzo Cesi

Il giorno 20 aprile, alle ore 10.30 a palazzo Cesi ad Acquasparta, l’Associazione nazionale carabinieri – in collaborazione con l’associazione ‘Nel nome del rispetto’ – organizza il convegno dal titolo ‘Rispetto, legalità, pace: un itinerario tracciato dalla nostra Costituzione’. Come si declinano rispetto, legalità e pace nell’attuale società? Come si applicano questi valori che sono il fondamento della nostra Carta Costituzionale nella società civile, nella scuola e nello sport? Sono questi gli argomenti che verranno trattati nella prestigiosa sala del Trono di palazzo Cesi. Ci saranno Fausto Cardella, già procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia e attualmente garante di ateneo dell’università degli Studi di Perugia; don Alessandro Fortunati, parroco di Acquasparta e direttore dell’ufficio cultura e della biblioteca e archivio storico della diocesi di Orvieto-Todi; Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria; Giuseppe Meglio, già generale dell’Arma dei carabinieri. L’incontro, moderato dall’avvocato Roberto Romani presidente dell’ANC di Acquasparta, sarà aperto dai saluti istituzionali di Paola Agabiti, assessore alla cultura della Regione Umbria; Giovanni Montani, sindaco di Acquasparta; Maria Cristina Zenobi, presidente dell’associazione ‘Nel nome del Rispetto’ e Antonio Cornacchia, già generale dei carabinieri e ispettore regionale dell’ANC. Il convegno, organizzato in collaborazione con l’associazione ‘Nel nome del Rispetto’ che da anni si spende per rilanciare questo concetto tra i giovani, è patrocinato dal Comune di Acquasparta e vedrà la partecipazione di alcune classi dell’istituto comprensivo di Acquasparta.

