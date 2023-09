Affetto da Alzheimer, si allontana da casa e vaga sotto la pioggia. Salvato dai carabinieri

I carabinieri di Spoleto, nei giorni scorsi, hanno tratto in salvo un uomo di 80 anni, affetto da Alzheimer, che si era allontanato dalla propria abitazione. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio e a lanciarlo sono stati i familiari dell’anziano, in particolare la figlia che ha spiegato all’operatore del 112 i gravi problemi di salute del padre. Le ricerche sono scattate in un contesto reso ancor più complicato dal temporale in atto ma alla fine, grazie alla sinergia fra tutte le pattuglie impegnate, l’uomo è stato ritrovato in località Eggi, sotto la pioggia, in profondo stato confusionale e infreddolito. Successivamente gli operatori del 118 lo hanno trasferito in ospedale per verificarne le condizioni di salute e prestare le necessarie cure.

