Narni: infastidisce e minaccia in centro. Locali vietati per due anni ad un 23enne

Daspo urbano, emesso dal questore di Terni Bruno Failla, per un 23enne di Narni che per due anni, in ragione della supposta pericolosità sociale, non potrà accedere nè stazionare nelle vicinanze degli esercizi pubblici del centro storico di Narni. Il provvedimento gli è stato notificato dai carabinieri del locale comando stazione che hanno svolto tutta l’attività informativa in merito alla vicenda. Il 23enne – riporta una nota – si è reso responsabile «di gravi turbative dell’ordine e sicurezza pubblica. Nei giorni in cui in paese si celebra la Corsa all’Anello, il giovane, già noto per pregresse vicende di analogo tenore, nei pressi di alcuni bar aveva infastidito e minacciato turisti e dipendenti degli esercizi di ristoro».

