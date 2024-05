Alla Comunità Incontro arriva Ermal Meta. «C’è sempre una luce in fondo al tunnel»

FOTOGALLERY

Dal concerto del Primo Maggio alla Comunità Incontro di Molino Silla (Amelia). Il passo dopotutto è breve e mercoledì il cantautore 43enne di origini albanesi ha fatto visita alla struttura fondata da don Pierino Gelmimi per incontrare i ragazzi impegnati nel percorso terapeutico. A riferirlo con un post social è la stessa Comunità Incontro Onlus: «Per l’artista è un momento davvero speciale: è appena uscito il nuovo album ‘Buona Fortuna’, sta incontrando i suoi fan in giro per l’Italia, fra un paio di mesi partirà per il suo tour estivo e presto diventerà papà di Fortuna, a cui è dedicato l’album. Un’energia che oggi – riporta la pagina Facebook della Comunità Incontro – si è sentita tutta a Molino Silla e che è emersa in particolare quando Ermal si è intrattenuto con i ragazzi ed ha ascoltato, con profonda commozione, il loro racconto». «Ragazzi non lasciatevi mai andare – ha detto Ermal – tenete sempre una luce accesa anche se ora è piccola ed è in fondo al tunnel. Ma alimentatela ogni giorno questa luce e il sole arriverà per tutti voi. Ora state combattendo una guerra: la vostra guerra contro le dipendenze. State affrontando il problema e questa è già un grande traguardo che porterà verso il cambiamento, verso la vita».