Piediluco e Stroncone: lavori e senso unico alternato

Rifacimento delle pavimentazioni e miglioramento della sicurezza. Provincia in campo a Santa Lucia di Stroncone e Piediluco con un esborso da 327 mila euro: l’intervento al via riguarda le parti più deteriorate di un tratto lungo complessivamente circa 2,5 chilometri.

I lavori

Sulla Sp 79 a Piediluco – sottolineano da palazzo Bazzani – il costo dei lavori è di 177 mila euro per il rifacimento della pavimentazione stradale in particolare nella zona del cimitero comunale. Il secondo intervento riguarda invece la Sp 65 nella frazione di Santa Lucia di Stroncone. In questo caso la spesa è di 150 mila euro per la fresatura dell’asfalto esistente e la realizzazione di nuova pavimentazione sempre sulle parti più danneggiate di un tratto lungo circa 1 chilometro e 300 metri. «Su entrambe le strade la Provincia, per motivi di sicurezza, ha emanato specifiche ordinanze che istituiscono il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri per tutta la durata dei lavori».