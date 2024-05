Terni: alimentazione nello sport. Se ne parla al ‘Casagrande-Cesi’

Panathlon Club Terni e istituto di istruzione superiore ‘Casagrande-Cesi’ insieme per i giovani. Venerdì 10 maggio, dalle ore 10.30 presso l’auditorium dell’istituto di viale Trieste, si terrà il convegno intitolato ‘Alimentazione nello sport: tra benessere e performance’, patrocinato da Sport&Salute Umbria e Lions Club Narni. Relatore è il biologo nutrizionista Marco Ballerini, presidente del Lions Club Narni e noto nell’ambito sportivo per essere impegnato con la Ternana Calcio, sia nel settore maschile che in quello femminile, nonché con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, team di pallavolo neo promosso in serie A1 femminile. Saranno presenti gli assessori comunali Viviana Altamura per la scuola e Marco Schenardi per lo sport, Mauro Esposito per l’Ufficio scolastico regionale, Alberto Tatangelo per l’AIA, Sara Falcinelli di Sport&Salute Umbria, il delegato Coni Fabio Moscatelli, il delegato regionale dell’Unione veterani dello sport Giocondo Talamonti, l’arbitro di calcio Diletta Ciommei e la giovanissima sciatrice Domitilla Carli. Quest’ultime saranno premiate nel corso della conviviale del Panathlon Club di Terni, presieduto da Benito Montesi, che si terrà dopo il convegno presso il ristorante didattico dell’istituto diretto da Marina Marini. Con lei ci saranno – fra gli altri – i docenti Luca Caparvi e Marco Cavallari.

