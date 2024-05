Sono diverse le iniziative previste nel quartiere di Villaggio Italia – e non solo – nell’ambito del mese mariano 2024 e della festa parrocchiale di Santa Maria del Carmelo di via Fratelli Cervi. Spazio anche al rosario itinerante con debutto fissato per stasera alle 21 in piazza della Pace. Di seguito ciò che è previsto da oggi fino al termine del mese.

