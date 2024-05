Terni: venerdì l’ultimo saluto all’ostetrica Luisella Pallozzi. Camera ardente al ‘Santa Maria’

Si terranno venerdì alle ore 15.30 presso il santuario della Madonna del Ponte, a Narni Scalo (Terni), i funerali di Luisella Pallozzi, l’ostetrica 54enne narnese deceduta in seguito all’incidente stradale accaduto lo scorso 1° maggio a Viterbo. Lunedì è stata effettuata l’autopsia, su disposizione dell’autorità giudiziaria viterbese e, a seguito dell’esame medico legale, la stessa procura ha concesso il nulla osta per i funerali. Nel primo pomeriggio di giovedì, presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni – dove Luisella Pallozzi lavorava come coordinatrice ostetrica nel dipartimento materno infantile – verrà invece allestita la camera ardente. In tanti saranno lì ed ai funerali, a partire dai colleghi dell’ospedale, profondamente colpiti come tutti dalla sua scomparsa, per l’ultimo saluto alla donna che lascia il compagno e i due figli.

