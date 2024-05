Terni: il circolo Pd ‘Ferriera’ parla di Europa

Si terrà sabato 11 maggio alle ore 16 presso in piazza Cospea (accanto al Cesvol di via Montefiorino, Terni) l’iniziativa organizzata dal circolo Pd ‘Ferriera’ di Terni, intitolata ‘Quartieri d’Europa – Organizzazione, funzione e legami con i territori’. All’incontro, moderato dal segretario del circolo ‘Ferriera’ Leonardo Patalocco, interverranno Mattia Contessa (membro del direttivo del circolo ‘Ferriera’), Giacomo Porrazzini (ex parlamentare europeo), Maria Ilaria Pistelli (responsabile progetti europei Csm), Andrea Terenzi (segreteria comunale Pd Terni), Claudia Ciombolini (segreteria regionale Pd Umbria).

