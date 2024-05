Appendino (M5S) a San Gemini per Bracco: «In Italia uno scandalo al giorno ma il Governo non fa nulla» – Video

Condividi questo articolo su

















«Il governo nazionale va in direzione contraria rispetto alle necessarie politiche su transizione ecologica, lavoro, turismo e protezione sociale. Ma è dai territori che può arrivare il segnale di una politica in grado di cambiare realmente le cose». Così Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino, ha aperto mercoledì pomeriggio il suo tour in Umbria a San Gemini. Al comitato elettorale della lista ‘Unità e Responsabilità per San Gemini’, Chiara Appendino ha portato la sua esperienza amministrativa di sindaca di Torino: «Non esistono ricette perfette, se i cittadini sono stufi bisogna dimostrare che le cose possono cambiare. Il governo nazionale va in direzione contraria alla transizione ecologica, la protezione sociale, il turismo. Il voto locale è importantissimo, dai territorio può partire un progetto alternativo. Quando parliamo di economia circolare, di un’azienda come la Sangemini, di tutela del territorio bisogna dare il segnale che ci sono persone che non se ne lavano le mani. Può essere una pista ciclabile, uno spazio verde, qualcosa che incide sulla vita di tutti i giorni. Non è vero che le cose non possono cambiare. Qui ci sono persone credibili e giovani che si spendono. Quando vedo giovani che si mettono in gioco con entusiasmo e sana indignazione, un progetto può diventare credibile». Giuseppe Bracco, imprenditore classe 1963, direttore generale della Bit srl e attivo nell’associazionismo sportivo, è il candidato sindaco della coalizione di civici e progressisti: «Per me fare politica è una novità, ho accettato perchè tengo molto a San Gemini e voglio fare qualcosa per contribuire al rilancio del nostro territorio. Non a caso come simbolo abbiamo ripreso il tappo a corona della bottiglia di acqua. Un segno che bisogna ripartire dalla storia, dalle origini. Le persone sono stanche, vogliono essere ascoltate». Presente all’incontro anche Diego Diomedi, 25 anni, laureato in scienze della cultura e politiche della gastronomia presso l’università per Stranieri di Perugia e con un master in storia dell’alimentazione presso l’università di Bologna: «In questi cinque anni di amministrazione del centrodestra non è arrivata nessuna risposta sulla crisi della Sangemini, risposte che nemmeno dalla Regione sono venute. I lavoratori non sono un peso, devono essere un vanto e un orgoglio. A Sangemini non c’è punto vendita, non si può acquistare l’acqua della nostra azienda, sono dovuto andare a Terni a comprarla. Dobbiamo difendere la water valley».