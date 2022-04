Alvini e il rinnovo: «Mai avuto dubbi, sul progetto Grifo»

Non accadeva dai tempi di Camplone che il Perugia avesse lo stesso tecnico per due anni consecutivi. Poi tutti rapporti di un anno. Spesso per volontà degli allenatori (Bucchi, Nesta e Caserta hanno deciso di declinare le proposte di rinnovo), talvolta per decisione avventata della società (Camplone e Breda), altre volte per reciproca consapevolezza (Bisoli). Succederà con Max Alvini – «l’uomo di Fucecchio», come viene definito in una popolare trasmissione sportiva umbra – che ha appena firmato fino al 2024.

Significativo che il rinnovo sia arrivato prima che il campionato finisse e prima di capire se il Grifo andrà o meno ai playoff. Vuol dire che entrambi – il tecnico e il presidente – vogliono andare entrambi avanti, a prescindere dai risultati perché reciprocamente soddisfatti. Ed è questo che emerge anche dalle parole del tecnico che, dopo il pari casalingo col Pisa, è tornato sull’argomento: «Non ho mai avuto nessun dubbio, con la società c’è sempre stato un bel dialogo. Con il presidente e i direttori abbiamo detto che vogliamo crescere ed essere il Perugia, che vuole piano piano diventare protagonista. Per me è gratificante lavorare a Perugia, in questa piazza, con questi dirigenti e con questi tifosi. Abbiamo 49 punti, con sono dodici punti in palio e ci proveremo fino alla fine, io ci credo ancora».