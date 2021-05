Incidente stradale giovedì pomeriggio ad Amelia (Terni) in strada dei Cappuccini. Una donna al volante di un furgone è finita fuori strada, precipitando per circa 20 metri in una scarpata. Estratta dai vigili del fuoco amerini intervenuti sul posto, è stata affidata alle cure degli operatori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni – riferisce il 115 ternano – non sarebbero gravi. Presenti anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi relativi al sinistro.

