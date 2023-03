Amelia: ex pedinata, offesa e aggredita. A giudizio un 42enne

Insulti, pedinamenti, ma anche aggressioni fisiche vere e proprie. Fatti che la procura ha inteso qualificare in maltrattamenti in famiglia e minacce: per questi reati un 42enne di Amelia è finito a giudizio di fronte al tribunale di Terni il cui collegio, martedì, ha trasmesso il fascicolo alla presidenza, accogliendo una delle eccezioni della difesa. Il giudice competente sarebbe infatti quello monocratico. Vittima delle condotte, secondo l’autorità giudiziaria, è l’ex compagna 43enne e anche lei amerina. Per la procura il 42enne, durante la relazione e anche quando questa era stata troncata, l’avrebbe minacciata e offesa a più riprese, anche di fronte ai figli della donna. Condotte accompagnate da pedinamenti, appostamenti, come quando – era l’agosto del 2022 – l’aveva raggiunta in spiaggia a San Benedetto del Tronto, dove la donna era in compagnia del fratello, insultando lei e la sua famiglia. Pochi giorni dopo a Narni, mentre stava andando al lavoro, la 43enne era stata raggiunta dall’ex che l’aveva strattonata e afferrata per i capelli, fino a quando alcuni testimoni non erano accorsi evitando il peggio. A settembre un altro episodio del genere e quindi l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. Ora il processo, in cui l’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli e la donna è parte civile attraverso l’avvocato Raquel Grifoni.

