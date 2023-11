Amelia, c’è il convegno ‘Bikers e legalità’

Un convegno in Umbria nell’ambito dei festeggiamenti dei dieci anni dalla costituzione. Protagonista l’associazione culturale Doomstriker Law Enforcement Motorcycle Club, composta da appartenenti alle forze dell’ordine, forze armate, forze di polizia locali, guardie giurate, magistrati e civili sostenitori: prevista la partecipazione di ufficiali e militari provenienti da Stati Uniti D’America, Repubblica Ceca, Francia, Spagna, Germania, Austria, Ungheria, Romania, Francia, Belgio e Italia. Tutti uniti dalla stessa passione per le motociclette e la legalità.

La due giorni

Si inizierà venerdì 10 con un party d’accoglienza al The Owl di Giove, quindi sabato 11 a partire dalle 15.30 – sala congresi della Comunità Incontro – ci sarà il convegno ‘Bikers e legalità’. A chiudere il cerchio, alle 18.30, avrà luogo un momento commemorativo presso la torre dedicata a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ed alle vittime di mafia e terrorismo collocata all’interno della stessa Comunità Incontro. Quindi la cena conclusiva in un agriturismo di Amelia. Sono attesi in circa 400 tra membri e familiari del club.