Preparativi in dirittura d’arrivo a Foce di Amelia per uno degli eventi più attesi dell’estate amerina. Da venerdì 18 agosto torna la tradizionale sagra della barbazza: stand gastronomico con la tipica barbazza all’aceto, nuova pista per chi si volesse cimentare nel ballo e lotteria con in palio – primo premio – una Fiat Panda. A fianco il programma completo. In campo per l’organizzazione c’è la pro loco.

