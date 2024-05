A Terni il 4 maggio si parla di diritto alla salute per le persone transgender

L’accesso al sistema sanitario nazionale per le persone transgender e il rapporto tra discriminazione e diritto alla salute. Questo il tema dell’incontro organizzato sabato 4 maggio alle 17 all’hotel Michelangelo di Terni. L’iniziativa, organizzata dal Movimento 5 stelle in collaborazione con l’associazione Esedomani, rientra nell’ambito degli eventi in occasione del Pride di Terni che si terrà il 25 maggio. «L’obiettivo dell’incontro – dicono dall’associazione – è quello di approfondire le tematiche relative all’accesso alle cure sanitarie da parte delle persone transgender, contrastare la discriminazione e promuovere il diritto alla salute per tutti. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema di grande attualità». All’incontro interverranno Carolina Morace (avvocato ed ex calciatrice e prima donna alla guida di una squadra professionistica maschile), Fabrizio Marrazzo (attivista e portavoce del partito gay per i diritti Lgbt), Paola Babocci (psicologa e psicoterapeuta), Giulia Senofonte (endocrinologa esperta in percorsi di affermazione di genere), Francesco Pietro De Angelis e Giulia Grani (portatori di esperienze).

