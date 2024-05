Terni: al Cospea Village viaggio nel futuro tra robot mania e area virtual game

Un mese all’insegna della scienza, tra didattica e intrattenimento, al Cospea Village di Terni, dove dal 4 al 26 maggio sono in programma diverse iniziative: a partire da ‘Robot mania’, un’esposizione dedicata alla scienza e allo spazio, con il patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’obiettivo di avvicinare i visitatori del centro commerciale all’informazione scientifica. Saranno esposti i celebri robot manga degli anni ’80, tra cui Ufo robot, Goldrake, Mazinga Z e Jeeg robot, imponenti riproduzioni alte dai 4 ai 6 metri ai quali si aggiungeranno altri robot moderni nell’area ‘new’, alti fino a tre metri e mezzo. Inoltre, grazie all’Asi, verrà offerta l’occasione di entrare nel vivo della robotica delle missioni spaziali. Ci saranno infatti pannelli didascalici ricchi di dettagli scientifici e curiosità sulle attività dell’Agenzia spaziale italiana, con un’area interamente dedicata al pianeta Marte e una riproduzione in scala del Lanciatore Vega, vettore operativo in uso dalla Arianespace per il lancio in orbita di piccoli satelliti; e poi ancora video suggestivi e inediti sullo spazio e un’area dove poter ammirare la riproduzione del pianeta Terra con il modello Cosmo-Skymed oltre a un modello di stazione spaziale. Dal 13 al 17 maggio, poi, sono in programma delle visite guidate alla mostra, dove personale qualificato accoglierà i piccoli studenti delle scuole di Terni. Infine, dal 20 al 26 maggio aprirà l’area ‘Virtual game – Viaggio nel futuro’: dalle 16 alle 20, per vivere un’esperienza di realtà virtuale applicata al videogioco, sfidandosi ad Angry Birds, Fruit Ninja, Invasion, Sweet Escapes e tanti altri giochi.

