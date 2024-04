Anche la CRI di Avigliano Umbro in udienza dal Papa

Il ‘mare’ della Croce Rossa Italiana ha abbracciato Papa Francesco nell’udienza che si è tenuta sabato nell’aula Paolo VI, in Vaticano. Un evento avvenuto in concomitanza con i 160 anni di fondazione dell’associazione, celebrati degnamente in tutta Italia. E fra i volontari in divisa presenti a Roma, c’erano anche quelli del Comitato di Avigliano Umbro, uno dei più attivi sul territorio regionale. Un tributo, quello al Pontefice, che prende le mosse da un impegno e una missione in qualche modo condivisi: essere vicini ai più deboli, agli indifesi, alle persone colpite. Per fare del bene senza chiedere nulla.

Condividi questo articolo su