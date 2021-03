Ancora uno scippo, anziana in ospedale con una gamba rotta

Si può ormai parlare di uno scippatore seriale che agisce a Foligno. Nella mattinata di domenica due episodi: una spaccata con furto di una borsa da un’auto e poi uno scippo ai danni di una signora, in via Mazzini. La donna è finita a terra riportando la frattura del femore. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è arrivata un’ambulanza per trasportarla in ospedale.

L’appello

Sui social si è esposto il figlio della donna, se non altro per recuperare gli effetti personali: «Se qualcuno dovesse trovare una borsa con documenti, bollette, lettere (ovviamente non ci spero ci sia rimasto altro di più appetibile per i malviventi) avverta le forze dell’ordine». Indagano polizia e carabinieri, cercando di capire se ci sia la stessa mano dietro i tanti episodi (ne sono stati contati oltre 10) denunciati nelle ultime settimane.