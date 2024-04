Narni: 33enne molesto in centro. Scatta il carcere

Un 33enne di origini albanesi è stato arrestato sabato mattina dai carabinieri del comando stazione di Narni in seguito alla sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova a cui era stato sottoposto. A decidere per la sua traduzione nel carcere di Terni è stato il tribunale di sorveglianza di Spoleto in seguito ad alcuni fatti che lo hanno riguardato e che si sono consumati a Narni. Lo scorso 25 aprile, fuori da un esercizio commerciale del centro, il 33enne – in evidente stato di ubriachezza – aveva molestato gli avventori dell’esercizio ed alcuni turisti, con conseguente intervento dei carabinieri. Contestualmente l’uomo si è visto applicare il ‘Daspo urbano’: divieto di accesso al centro storico di Narni e vie limitrofe per due anni.

