Comune Terni, incarichi EQ: novità Difilippi per l’ufficio partecipate

di S.F.

Tutte conferme ed una novità, la seconda in assoluto dopo quella di Massimo Fioretti al welfare. Chiuso il cerchio in Comune a Terni anche per gli incarichi di elevata qualificazione per le direzioni attività finanziarie/governo societario e risorse umane, entrambe in mano alla dirigente Grazia Marcucci: c’è il debutto di Massimiliano Difilippi all’ufficio partecipate dal 1° maggio 2024 fino al 30 aprile 2027. Via libera – tutte conferme – per Andrea Giuseppe Stentella al servizio programmazione e bilancio, Nadia Navarra alla gestione delle entrate, accertamenti ed impegni di parte corrente, Sandro Mariani a provveditorato/economato/ragioneria, contabilità economico-patrimoniale, Roberta Pesaresi all’ufficio stipendi/presenze/programmazione/controllo spesa del personale Luca Sbordoni all’ufficio gestione del personale/concorsi/formazione e relazioni sindacali. ‘Pesature’ massime (96) per Stentella e Pesaresi, due delle sei in totale di tutto l’Ente.