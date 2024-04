L’auto è rubata e la taga clonata: denunciata una donna

Circolare con auto rubata e targhe clonate. Lo ha fatto una donna a Magione e per lei è scattata la denuncia per ricettazione e falso in seguito all’intervento della polizia Locale magionese.

Il problema

L’operazione è scattata dopo che è giunta la segnalazione di un veicolo oggetto di furto nella provincia di Brescia, oltretutto privo di assicurazione. A stretto giro la polizia Locale ha bloccato il mezzo a San Feliciano (Magione): alla guida c’era una donna di origini straniere che non aveva mai preso la patente. Non solo. La targa è risultata clonata, «appartenente ad un veicolo della stessa marca e dello stesso modello di quella fermata ma circolante nella provincia di Milano». In più il numero di telaio riportato sulla carta di circolazione era diverso da quello punzonato nel vano motore. C’è dunque la denuncia alla procura della Repubblica di Perugia. L’auto, le targhe e la carta di circolazione sono state sottoposte a sequestro penale. A chiudere il cerchio la sanzione per guida senza patente di guida.