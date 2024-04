Prendono a calci le auto dopo aver rubato in casa: denunciati sette giovanissimi

Sette giovanissimi sono stati denunciati dai carabinieri del Norm di Perugia e del comando stazione di Ponte San Giovanni. Tutto è partito dagli atti vandalici compiuti su alcune auto in sosta nel centro di Perugia, nella notte fra venerdì e sabato: la segnalazione alla sala operativa dell’Arma è giunta poco dopo le 4.30 del mattino da via Matteotti, dove alcuni residenti avevano notato una decina di giovani intenti a prendere a calci le autovetture. Nel giro di poco, i militari hanno individuato il gruppetto composto da sette ragazzi che, alla vista della pattuglia, sono fuggiti nelle vie limitrofe. Inseguiti e poi fermati, sono stati trovati con oggetti – tra cui alcuni monili in oro – di cui non hanno saputo giustificare il possesso. Anche per questo, con l’ausilio della polizia di Stato, sono stati accompagnati al comando di via Ruggia dove è emerso che i sette fermati – tre dei quali di età compresa fra 15 e 17 anni – erano gli autori di almeno due furti in abitazione compiuti poco prima nella zona dove erano stati intercettati. Uno dei fermati, 23enne della Tunisia, è risultato gravato da un’espulsione emessa dal questore di Perugia lo scorso 2 gennaio. Tutti, alla fine, sono stati denunciati per furto in abitazione in concorso.

