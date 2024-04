Terni: ‘strike’ di dissuasori alla rotatoria di via del Centenario

Incidente stradale nella tarda serata di lunedì all’altezza della rotatoria fra via del Centenario e via Jalenti, nel quartiere di borgo Rivo a Terni. Un uomo al volante di una Mercedes Classe A ha infatti ‘abbattuto’ diversi dissuasori in plastica, quelli utilizzati sulla rotatoria, ed anche un cartello della segnaletica stradale. L’uomo non ha avuto necessità dell’intervento in loco del 118. I rilievi su quanto accaduto sono stati eseguiti dal personale dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni. Intervenuta anche Area Sicura per il ripristino della transitabilità della carreggiata.

