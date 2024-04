Muore a 34 anni mentre fugge dopo un furto: si indaga

È finito in tragedia un furto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in un negozio di generi alimentari in zona Prepo, a Perugia: il presunto autore, un 34enne tunisino senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è morto, presumibilmente per asfissia, mentre cercava di fuggire dal locale, dopo essere stato sorpreso dal titolare a forzare il registratore di cassa.

Il dramma

Il giovane avrebbe tentato di allontanarsi dal negozio da una piccolissima finestra posta sul retro, restando però incastrato con il corpo a penzoloni all’esterno ed il collo e le braccia all’interno. A rinvenire il corpo, giunti sul posto dopo la segnalazione del furto al 112, i carabinieri della stazione di Corciano. Sul luogo anche i militari della sezione radiomobile della stazione di Perugia – che ora indaga sul caso – oltre al 118 e ai vigili del fuoco. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma del giovane è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, per i successivi accertamenti tesi a stabilire le cause della morte. Dalle prime verifiche, secondo l’Arma, l’uomo sarebbe deceduto verosimilmente per asfissia meccanica.