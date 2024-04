Terni, successo per il gran premio nazionale di skeet

Successo nella giornata di domenica per il gran premio nazionale di skeet, andato in scena al Tav Moschettieri del Nera di Terni sotto il coordinamento del direttore internazionale Stefano Sebastiani. A darsi battaglia sono stati 72 atleti nella distanza dei 75 piattelli di qualifica.

I risultati

Nella categoria eccellenza trionfo di Edoardo Aloi con 97/100; sul podio nella massima categoria anche il ternano Luca Biscetti grazie ad un punteggio di 94/100, vincente di un piattello sul concittadino Riccardo Meriziola. Nella categoria prima vittoria di Marco Becatti con 94/100, mentre per la qualifica veterani accesa finale tra Adriano Bandini (94/100) e Andrea Biscontri (92/100), terza piazza per l’amerino Gianni Testarella con 90/100. A chiudere le classifiche primeggia tra i master l’ex nazionale Sergio Forlano 92/100. A presenziare le premiazioni il decano degli arbitri nazionali Nicola Guida. Con lui il delegato provinciale della Fitav, l’ingegnere Gianni Fabrizi, ed in rappresentanza dell’amministrazione comunale il consigliere Guido Verdecchia: un occasione per un confronto per parlare di sport e problemi di uno «sport minore come il tiro a volo vive in questo periodo di crisi generale». Alla fine grande successo per la presidenza del Tav Moschettieri del Nera non solo per il cospicuo numero di partecipanti e per una gara che si è svolta con estrema regolarità e soddisfazione dei presenti ma anche per i podi centrati dai propri atleti Biscetti, Biscontri e Testarella.