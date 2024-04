Hashish in casa: denunciato 36enne di Narni Scalo

Controlli da parte della squadra Mobile di Terni – in particolare della IV sezione antidroga – nel corso della giornata di lunedì 29 aprile a Narni Scalo, con particolare attenzione a parchi ed aree verdi frequentati, soprattutto in questo periodo, da famiglie e giovanissimi. Durante l’attività è stata fermata un’autovettura con al volante un 36enne di Narni Scalo che si è mostrato subito piuttosto nervoso. Le perquisizioni del veicolo e personale hanno dato esito negativo ma – come spiega la questura di Terni in una nota – l’atteggiamento dell’uomo, già arrestato nel 2017 per spaccio di droga, ha convinto gli agenti a controllare anche la sua abitazione. Lì, in un comodino della camera da letto, hanno trovato 40 grammi di hashish di ottima qualità, già divisi in tre involucri, oltre ad un bilancino di precisione. Per il 36enne narnese è così scattata la denuncia a piede libero.

