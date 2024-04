Montecastrilli: ubriaco ‘disturba’ il corteo dei trattori e minaccia i carabinieri. Fermato

Un 42enne originario della Sicilia e residente in provincia di Perugia è stato denunciato dai carabinieri di Montecastrilli (Terni) per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti, ricostruiti dall’Arma attraverso una nota, sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 26 aprile, in occasione dell’inaugurazione di ‘Agricollina’, la mostra mercato dell’agricoltura in corso a Montecastrilli, e della contestuale ‘Festa del Trattore’. «Nel momento in cui era in corso il corteo dei mezzi agricoli – si legge – l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ne ha ostacolato il transito, importunando anche i numerosi presenti. I militari dell’Arma, preposti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della manifestazione, sono subito intervenuti allontanando il 42enne che, tuttavia, con atteggiamento di sfida, ha oltraggiato e minacciato pesantemente gli operanti. Per questo l’uomo è stato deferito in stato di libertà nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza».

