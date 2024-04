In Umbria diciotto nuovi Maestri del Lavoro: ecco chi sono

Mercoledì 1° maggio, in occasione della ricorrenza della Festa del Lavoro, diciotto lavoratori umbri – quindici della provincia di Perugia e tre di quella di Terni – saranno insigniti della ‘Stella al Merito del Lavoro’. A comunicarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito dell’accertamento dei titoli di benemerenza degli aspiranti. La cerimonia di consegna, presieduta dal prefetto di Perugia Armando Gradone e dal prefetto di Terni Giovanni Bruno, avrà luogo presso la sala Consiglio della Provincia di Perugia con inizio alle ore 10. L’onorificenza di ‘Maestro del Lavoro’ è il più alto riconoscimento concesso ad un lavoratore dipendente, che valorizza e premia quanti, nell’attività lavorativa, si sono distinti per laboriosità, perizia e rettitudine morale. La decorazione al Merito è destinata ogni anno a circa mille lavoratori italiani operanti in Italia e all’estero. Di seguito i nominativi dei neo Maestri del Lavoro 2024.

Provincia di Perugia

Fabio Belati (Lungarotti Società Agricola a r.l. – Torgiano), Giancarlo Bicaroni (Tecnocarta S.a.s. -Bettona), Luciano Boldrini (Errepi S.r.l. – Bevagna), Cleto Cassano (Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Perugia), Michele Ceccarelli (Vetruria S.p.A. – Montelupo Fiorentino), Alberto Fioretti (Baccarelli Nazzareno S.a.s. – Todi), Giovanna Lanari (Busitalia Sita Nord S.r.l. – Perugia), Simona Legumi (Luisa Spagnoli S.p.A. – Perugia), Stefano Melani (C.M.T. Costruzioni Meccaniche Tavernelle S.r.l. – Tavernelle di Panicale), Paola Menculini (Saci Industrie S.p.A. – Perugia), Paola Moroni (Elcom System S.p.A. – Todi), Lorena Pettinelli (Movimac S.r.l. – Bastia Umbra), Roberto Pinca (O.M.A. Officine Meccaniche Aeronautiche S.p.A. – Foligno), Stefano Politi (Enel Produzione S.p.A. – Piegaro), Donatella Verdogliak (Confagricoltura Umbria – Perugia).

Provincia di Terni

Tommaso Argentini (Fucine Umbre S.r.l. – Terni), Giuseppe Torelli (Gigli & Pacifici S.r.l. – Terni), Elio Chicchiero (Acciai Speciali Terni S.p.A. – Terni).