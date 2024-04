Equitazione, concorso salto ad ostacoli: Zuccheri e Degli Angeli sugli scudi

Mia Degli Angeli (due vittorie), Elisa Zuccheri (bis anche per lei), Mariaelena Costantini ed Elisa Petcu. Sono loro ad aver vinto nelle rispettive categorie nella prima tappa del concorso regionale del salto ad ostacoli, organizzato da Opes Equitazione: 45 i partenti al centro ospitante Alpa di Nocera Umbra, dove sono arrivati per la partecipazione anche gli atleti dei centri Penna Rossa di Terni e La Cacciata di Orvieto. Il prossimo appuntamento è ora fissato per il 19 maggio in terra orvietana. I premi aggiuntivi sono stati messi in palio da Candioli e Pgr Selleria.

Condividi questo articolo su