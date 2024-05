Elezioni San Gemini: centrosinistra unito sull’imprenditore Giuseppe Bracco

Il centrosinistra punta sull’imprenditore 61enne Giuseppe Bracco per le elezioni comunali in arrivo a San Gemini. Raggiunto l’accordo per l’iniziativa che coinvolge PD, M5S, PSI, RC e AVS.

La motivazione

C’è dunque il patto tra forze civiche e politiche: «L’accordo, denominato ‘Unità e responsabilità per San Gemini’, mira a presentare una lista comune per il bene della città, un progetto unitario e vincente per risollevare il destino della comunità sangeminese», viene sottolineato. Bracco, classe 1963, è direttore generale della Bit srl, è attivo nell’associazionismo sportivo ed è il presidente dell’Asd Sangemini sport. «La lista, composta da esperienze plurali e competenze specifiche, si propone di affrontare le sfide della città con un approccio partecipativo, mettendo al centro il benessere e gli interessi dei cittadini. È necessario oggi più che mai offrire una proposta politica e progettuale che rappresenti un’alternativa concreta alla destra che ha amministrato malamente la città, arrivando a fine mandato in pezzi, ma anche ribadire la nostra distanza dalle derive personalistiche, autoritarie, camaleontiche che si manifestano al livello nazionale e locale».

Parla Bracco

«Questo accordo – sottolinea Bracco – è il frutto di un lavoro di condivisione e collaborazione tra diverse realtà che hanno a cuore il futuro di San Gemini. Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre energie e competenze per rispondere alle esigenze dei cittadini e costruire insieme una città migliore. Lavoreremo in maniera totalmente aperta con la cittadinanza per realizzare una visione progettuale e programmatica pronta a dare risposte alle esigenze locali e perseguire un nuovo modello di sviluppo e di promozione territoriale, riaffermando la centralità del lavoro e valorizzando tutte le realtà produttive del nostro territorio a partire dallo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale. Una visione di ampio respiro che parte dalla sensibilizzazione dei cittadini per arrivare a contrastare le sciagurate scelte politiche della destra di governo nazionale, regionale e locale, che stanno portando al depotenziamento del welfare e della sanità pubblica – e dei servizi pubblici dei Comuni e degli Enti territoriali, mediante le esternalizzazioni selvagge, la precarizzazione del lavoro, lo sfruttamento non sostenibile dell’ambiente, financo a inaccettabili ipotesi di project financing in ambito di poli ospedalieri, a tutto ed esclusivo vantaggio degli interessi dei pochi privati senza scrupoli e di lobbies economiche predatorie». Per info è possibile contattare Bracco al 335 6436702.