Anziano-stalker va ‘a caccia’ di minorenni fuori dalle scuole: scatta il divieto di avvicinamento

Lo scorso settembre – il luogo dei fatti è Perugia – lo aveva avvicinato alla fermata del bus, senza motivi plausibili, ponendogli domande sulla sua sfera personale. Una situazione insolita che non era sfuggita ad alcuni passanti. Tanto che l’uomo – un anziano 86enne – era stato allontanato, nel timore che stesse dando molestando il giovane, minorenne. I giorni seguenti la situazione si era ‘appesantita’. Visto che il ragazzo aveva notato l’anziano fuori dalla sua scuola, intento a fissarlo in maniera insistente; poi in un’occasione, dopo averlo avvicinato, aveva anche cercato di abbracciarlo e solo l’intervento della madre del giovane aveva fatto allontanare l’86enne. Episodi inquietanti, messi nero su bianco con una denuncia, a seguito dei quali la polizia di Stato ha svolto delle indagini che hanno portato l’autorità giudiziaria a disporre il divieto di avvicinamento, a carico dell’anziano, per il reato di atti persecutori. In passato quest’ultimo era stato indagato per fatti analoghi: ad agosto 2022 era stato sottoposto a sorveglianza speciale, con la prescrizione di non avvicinarsi a scuole o luoghi frequentati da minori; nonostante ciò, lo scorso giugno era stato sorpreso dalla polizia vicino ad una scuola dove avrebbe molestato dei minori. Tornando agli ultimi fatti, gli episodi di molestia – spiega la polizia di Stato in una nota – «recenti e ravvicinati fra loro, avevano creato nel minore un progressivo accumulo di disagio, tanto da aver paura di tornare a casa da solo, facendosi venire a prendere quotidianamente dai genitori». Da qui il divieto imposto dal gip di avvicinarsi – distanza minima 300 metri – e di comunicare con la persona offesa.

