Novità in casa Alternativa Popolare per quel che concerne il territorio del Comune di Spoleto. L’avvocato Lorenzo Filippetti rende noto che è stato nominato il coordinatore: si tratta del dottor Maurizio Hanke, «stimato professionista, ha svolto attività politica ed impegnato come consigliere comunale a Spoleto per oltre venti anni. Potrà con la sua esperienza e conoscenza del territorio, sviluppare al meglio la progettualità del nostro partito».

