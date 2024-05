Alviano, il 30enne Fabio Andreucci candidato a sindaco

Elezioni amministrative in arrivo anche ad Alviano, piccolo Comune della provincia di Terni. Ad annunciare la candidatura a sindaco è un giovane del territorio, il 30enne Fabio Andreucci: scenderà in campo alla guida della lista civica ‘ViviAMO Alviano’. «Dopo 10 anni di assenza, siamo riusciti a ricreare un’alternativa amministrativa con quella voglia di rinascita e cambiamento che il nostro amato paese merita. Sono un giovane cittadino che crede fermamente nel potenziale della nostra comunità», le sue parole. Sfiderà l’attuale amministrazione: «Una lista totalmente nuova che si pone l’obiettivo di far rivivere il paese, mettendosi in discussione chiedendo di avere coraggio». Programma e lista completa nei prossimi giorni.

