Aspetta che la figlia esca da scuola e intanto spaccia: arrestato

Un 46enne di origini tunisine, residente a Perugia e con precedenti di polizia, è stato arrestato lunedì in via Birago, a Perugia. L’uomo è stato sorpreso, dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Perugia, a spacciare droga mentre aspettava l’uscita della figlia dalla scuola primaria. I militari lo hanno intercettato proprio mentre cedeva una dose ad un cliente. Complessivamente sono stati recuperati 12 grammi di hashish, 95 euro in contanti e il materiale per confezionare le dosi. In seguito all’arresto il 46enne è stato tradotto nel carcere di Capanne mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Perugia in quanto assuntore di droghe. L’attività è partita anche dalle segnalazioni dei residenti della zona, relative a ‘strani giri’ proprio di fronte al plesso scolastico.

